"Зеленский топчется по Конституции": партия Ляшко уходит в оппозицию

Новости Украины: Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко рассказал о "злом взгляде" на него президента Владимира Зеленского в день инаугурации 20 мая.

Радикальная партия переходит в оппозицию к ”узурпатору Зеленскому”.

Как передает корреспондент, об этом председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский ”топчется по ней (Конституции - ред.) ногами», он принимает ”неконституционные решения, которые привели к конституционному кризису в воюющей стране”.

Как отметил Ляшко, Зеленский действует как экс-президент Виктор Янукович, пытаясь ”узурпировать власть в стране”, пользуясь своим высоким рейтингом.

Лидер Радикальной партии отметил, что проведение выборов по закрытым спискам - ”это чистой воды авантюра”, которая приведет не к очищению власти, а к ее захвату. ”Зеленский действует, как Порошенко: он посадил на потоки, созданные Порошенко, своих людей”, - убежден Ляшко.

”Зеленский предлагает возглавить коррупцию, консервировать ее и управлять ею. Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому”, - заявил Ляшко.

Кроме этого, глава Радикальной партии Олег Ляшко рассказал об обмене взглядами с президентом в день инаугурации.

"Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал, - плохо кончишь!", - рассказал Ляшко.