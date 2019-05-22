Зеленский запускает влог о жизни президента: что в первом видео

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский запустил влог о жизни президента, в первом выпуске показаны моменты перед инаугурацией и его кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 мая, принял присягу на служение украинскому народу, запустил на YouTube-канале влог о жизни президента.

Отмечается, что первый выпуск посвящен жизни Зе! Команды и Владимира Зеленского - "Зе! Президент". В частности, в видео показано закулисье Президента Владимира Зеленского после инаугурации.

Просмотрев видео, можно узнать, как прошел первый день Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Например, когда Владимир Зеленский впервые сел в кресло президента Украины, он пожаловался, что оно неудобное. После этого Президент напомнил о своем желании переехать из здания АП.

Под описание видео предлагают смотреть следующие выпуски, чтобы узнать, как быть президентом и оставаться человеком. Также, украинцам предложили в комментариях писать, что бы они хотели увидеть и о чем узнавать в следующих выпусках влога.

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского прошла утром 20 мая в Верховной Раде. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы. Церемония инаугурации Зеленского прошла во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант принял присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.