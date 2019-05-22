Скачать
Четверг, 23.05.2019
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
"Россия "не нашла" 80 украинских пленных": Марчук о нюансах обменного процессах
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Саенко считает, что роспуск ВР может отразиться на работе с МВФ
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы
The New York Times включил Алену Савраненко (Alyona Alyona) в список самых интересных исполнителей Европы

Зеленский запускает влог о жизни президента: что в первом видео

Зеленский запускает влог о жизни президента: что в первом видео
16:32 Ср, 22 Май 2019 Телеграф По материалам: УНН

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский запустил влог о жизни президента, в первом выпуске показаны моменты перед инаугурацией и его кабинет.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 мая, принял присягу на служение украинскому народу, запустил на YouTube-канале влог о жизни президента.

Отмечается, что первый выпуск посвящен жизни Зе! Команды и Владимира Зеленского - "Зе! Президент". В частности, в видео показано закулисье Президента Владимира Зеленского после инаугурации. 

Просмотрев видео, можно узнать, как прошел первый день Владимира Зеленского в качестве президента Украины. Например, когда Владимир Зеленский впервые сел в кресло президента Украины, он пожаловался, что оно неудобное. После этого Президент напомнил о своем желании переехать из здания АП.

Под описание видео предлагают смотреть следующие выпуски, чтобы узнать, как быть президентом и оставаться человеком. Также, украинцам предложили в комментариях писать, что бы они хотели увидеть и о чем узнавать в следующих выпусках влога.

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского прошла утром 20 мая в Верховной Раде. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы. Церемония инаугурации Зеленского прошла во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант принял присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Президент Украины, Владимир Зеленский, влог, Жизнь президента Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеркаль останется в МИД
Зеркаль останется в МИД
&quot;Северный поток - 2&quot;: Германия выступила против санкций США
"Северный поток - 2": Германия выступила против санкций США
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Когда за окном жара: летние продукты, которые помогут освежиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь