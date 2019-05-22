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У Зеленского рассказали, с кем будут сотрудничать в новой Раде

У Зеленского рассказали, с кем будут сотрудничать в новой Раде
18:34 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Представитель Зеленского в Раде допускает сотрудничество "Слуги народа" с партией Вакарчука и "Батькивщиной" в новой Раде и исключает с "Оппоблоком".

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук допускает, что партия "Слуга народа" будет сотрудничать с партией "Голос" Святослава Вакарчука и Всеукраинским объединением "Батькивщина" в Верховной Раде нового созыва после парламентских выборов в случае совпадения положений их политических программ.

В интервью изданию "Левый берег", опубликованном в среду, он отметил, что "некоторые озвученные идеи Святослава нам действительно близки". "Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав, он бы ему уступил. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандируется Зеленским, в частности европейская ориентация", - сказал Стефанчук.

На вопрос, может ли "Голос" стать потенциальным партнером "Слуги народа" в новом парламенте, он сказал: "Если будут совпадать наши цели и мысли, я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо".

В то же время, на вопрос, является ли партия "Голос" конкурентом "Слуги народа", Стефанчук ответил: "Я не могу составить объективное мнение о партии, созданной недавно".

Касательно сотрудничества с Всеукраинским объединением "Батькивщина" в парламенте нового созыва, представитель Зеленского сказал: "Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык". "Если их повестка дня не будет совпадать с нашими видениями, я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить", - добавил он.

Зеленский назначил своего представителя в Раде

На вопрос о возможности сотрудничества с партией "Народный фронт" Стефанчук ответил, что он эту политсилу "пока вообще в рейтингах не видит", а на вопрос о возможности некоторых ее представителей получить места в списке "Слуги народа" заявил, что не может пока ответить.

Представитель Зеленского также заявил, что сотрудничество с партией "Оппозиционный блок" в Верховной Раде нового созыва исключено, сославшись на позицию самого главы государства. "Владимир (Зеленский – ред.) заявил, что он не видит сотрудничества с "Оппоблоком" в парламенте", - сказал Стефанчук.

Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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Рада, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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