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Данилюк о назначении на пост секретаря СНБО: Такие переговоры ведутся

Данилюк о назначении на пост секретаря СНБО: Такие переговоры ведутся
23:35 Ср, 22 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Данилюка, сейчас важно, чтобы СНБО играл роль центра стабильности.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что в настоящее время идут переговоры и решаются определенные формальности в вопросе его назначения секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Давайте дождемся самого указа. Сейчас хочу сказать, что действительно такие переговоры ведутся. Просто есть несколько формальностей, которые нужно уточнить", - сказал он в эфире телеканала NewsOne в среду вечером, отвечая на вопрос ведущего, подготовлен ли указ о его назначении на пост секретаря СНБО.

Данилюк подчеркнул, что также обсуждается его видение работы СНБО.

"Я вижу его немного шире, чем это было в последние годы", - сказал он.

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Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Данилюк рассматривается на должность секретаря СНБО.

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СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
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