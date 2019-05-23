Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция

Новости Украины: По словам Порошенко, идея о референдуме относительно мирных соглашений с Россией выглядит как капитуляция.

Идея о вынесении на всеукраинский референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с РФ выглядит как капитуляция перед Россией.

Об этом в своем Twitter написал экс-президент Петр Порошенко.

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакое не" мирное соглашение ". Очень советую команде нового президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства ", - подчеркнул Порошенко.

Дуже радив би команді нового Президента розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності та суверенітету нашої держави. Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2019 г.

Как сообщалось ранее, 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что власти рассматривают вынесения на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией.