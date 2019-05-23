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У Зеленского вскоре объявят о первом зарубежном визите президента

У Зеленского вскоре объявят о первом зарубежном визите президента
00:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Пристайко заявил, что разработаны планы первых зарубежных визитов Зеленского.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире канала "112-Украина".

"У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент", - сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что о самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время.

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Также заместитель главы АП добавил, что Зеленского приглашают на многие зарубежные мероприятия. "И мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что планы обсуждаются с президентом и объявление появится после его решения.

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АПУ, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, Зарубежный визит.
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