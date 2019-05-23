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Зеркаль останется в МИД

Зеркаль останется в МИД
01:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Зеркаль заявила, что остается работать в Министерстве иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что остается работать в МИД.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook.

"Для того чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась , занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься. Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи - вызовы, которыми полна моя жизнь", - отметила Зеркаль.

Также она подчеркнула, что все важные проекты ее профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. "Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности", - добавила дипломат.

По словам Зеркаль, должности важны в контексте достижения целей, в то же время ее целью является продвижение и защита интересов Украины. "А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", - заявила она.

"Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день", - заявила Зеркаль.

В то же время она заявила, что внешняя политика - общее дело президента и МИД. "Поэтому взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - написала Зеркаль.

"Следующий важный пункт в моем календаре - 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблях и наших моряках, которых надо вернуть домов. А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге", - заявила она.

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Как сообщалось ранее, указом № 309 от 21 мая Зеленский назначил Зеркаль на должность заместителя главы Администрации президента, впоследствии указ исчез с официального сайта главы государства.

Сегодня, 22 мая, указом № 315 Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АПУ как нереализованный.

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МИД, АПУ, Владимир Зеленский, Елена Зеркаль.
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