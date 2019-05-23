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Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта

Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Нардеп Лещенко обещает прийти на допрос в ГПУ.

Народный депутат Сергей Лещенко на 23 мая приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - говорится в заметке.

Нардеп отметил, что на днях встречался с агентом ФБР, который вернул ему вещественные доказательства по указанному делу.

"На днях у меня состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул мне переданые мной американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта", - написал Лещенко.

По его словам, материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США.

"Сейчас я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - добавил Лещенко и пригласил на пресс-конференцию в 11:00 23 мая, по адресу улица Борисоглебская, 18.

Портнов был допрошен в ГПУ

Как сообщалось ранее, генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга 14 мая заявил, что Генеральная прокуратура вызовет на допрос народного депутата Сергея Лещенко, которому, вероятно, будет вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой черной кассе Партии регионов, которое привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории.

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ГПУ, Сергей Лещенко, Пол Манафорт.
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