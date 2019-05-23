Лещенко будет допрошен в ГПУ по делу Манафорта

Новости Украины: Нардеп Лещенко обещает прийти на допрос в ГПУ.

Народный депутат Сергей Лещенко на 23 мая приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - говорится в заметке.

Нардеп отметил, что на днях встречался с агентом ФБР, который вернул ему вещественные доказательства по указанному делу.

"На днях у меня состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул мне переданые мной американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта", - написал Лещенко.

По его словам, материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США.

"Сейчас я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - добавил Лещенко и пригласил на пресс-конференцию в 11:00 23 мая, по адресу улица Борисоглебская, 18.

Как сообщалось ранее, генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга 14 мая заявил, что Генеральная прокуратура вызовет на допрос народного депутата Сергея Лещенко, которому, вероятно, будет вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой черной кассе Партии регионов, которое привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории.