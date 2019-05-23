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У главы Нацбанка появился личный аккаунт в Twitter

У главы Нацбанка появился личный аккаунт в Twitter
10:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава Национального банка Украины Яков Смолий сделал еще один шаг в направлении повышения прозрачности регулятора, открыв личный аккаунт в Twitter.

Глава Национального банка Украины открыл личный аккаунт в соцсети Twitter, сообщил он, открывая ежегодную конференцию "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности".

"От тайны – к прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчане! Ваш глава #независимыйНБУ", – написал Смолий в первом своем твите, отправив его с трибуны конференции в четверг.

В своем выступлении глава центробанка отметил важность коммуникации с общественностью и напомнил, что в прошлом году НБУ утвердил обновленную Стратегию коммуникаций НБУ.

По его словам, учитывая глобальные тенденции, центробанк должен подбирать правильные, понятные слова и находить удобные для клиента и банка площадки коммуникаций.

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"Если коротко, клиентоориентированность заставляет центробанки переходить к таргетированным коммуникациям", – сказал Смолий.

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НБУ, Twitter, Яков Смолий, НезависимыйНБУ.
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