Смолий сказал, чем обернется возвращение "Привата" бывшим владельцам

Новости Бизнеса: Яков Смолий заявил, как повлияет на темпы инфляции и стабильность валютного рынка, возвращение Приватбанка бывшим его владельцам.

Возвращение Приватбанка бывшим его владельцам может существенно повлиять на темпы инфляции и стабильность валютного рынка. Об этом во время совещания СНБО по поводу ситуации с ПриватБанком сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Возвращение банка бывшим владельцам невозможно, однако если банк вернется (в прежних владельцев - ред.) это грозит тем, что Фонду гарантирования придется выплатить вкладчикам около 100 млрд гривен. На сегодня это будут эмиссионные средства, они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем прогнозировать, как это повлияет на курс, хотя определенные колебания уже были ощутимы сегодня. И тонкая грань стабильности, которая может быть нарушена любыми решениями судов или другими органами власти может повлиять на стабильность банковской системы", - сказал Смолий.

Напоминаем, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию Приватбанка. Рассмотрение данного дела длилось с июня 2017 года, его объем превышал 50 томов.