В Харькове под мэрией подожгли авто чиновника

Новости Украины: В Харькове правоохранители расследуют поджог автомобиля Volkswagen Touareg, который был припаркован на площади Конституции у мэрии.

В Харькове возле мэрии подожгли автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексея Богача. Об этом сообщает UA:Харьков.

Автомобиль Volkswagen Touareg был запаркован на площади Конституции, на противоположной стороне улицы от центрального входа Харьковского городского совета.

По словам представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о возгорании спасатели получили в 18:11. Горел моторный отсек авто. В 18:40 пожар ликвидировали. По данным агентства, автомобиль принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексею Богачу.

Предварительная версия возгорания - поджог. Сам Богач на вопрос журналистов, действительно ли авто принадлежит ему ответил: "Давайте я не буду комментировать это".

Как сообщалось, в ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу пять автомобилей.