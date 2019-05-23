Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

В Харькове под мэрией подожгли авто чиновника

В Харькове под мэрией подожгли авто чиновника
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: В Харькове правоохранители расследуют поджог автомобиля Volkswagen Touareg, который был припаркован на площади Конституции у мэрии.

В Харькове возле мэрии подожгли автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексея Богача. Об этом сообщает UA:Харьков.

Автомобиль Volkswagen Touareg был запаркован на площади Конституции, на противоположной стороне улицы от центрального входа Харьковского городского совета.

По словам представителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о возгорании спасатели получили в 18:11. Горел моторный отсек авто. В 18:40 пожар ликвидировали. По данным агентства, автомобиль принадлежит директору Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета Алексею Богачу.

В Запорожской области в "реабилитационном центре" насильно удерживали 80 человек

Предварительная версия возгорания - поджог. Сам Богач на вопрос журналистов, действительно ли авто принадлежит ему ответил: "Давайте я не буду комментировать это".

Как сообщалось, в ночь на вторник, 21 мая, на проспекте Глушкова в Киеве в результате пожара пострадали сразу пять автомобилей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Полиция, Чиновники, Поджог, Происшествия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
05 Стефанчук рассказал о задачах Зеленского на первые 100 дней президентства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь