На сайте президента Украины появилась петиция об отставке Зеленского

Новости Украины: На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.

На сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп).

Петиция обнародована на сайте главы государства 22 мая, автор - Максим Безрук.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

За одни сутки петиция собрала 11705 голосов.

Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.