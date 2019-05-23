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Зеленский рассказал, чего ожидает с приходом Хомчака

Зеленский рассказал, чего ожидает с приходом Хомчака
13:51 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с приходом нового главы Генштаба ВСУ будут внедряться западные стандарты.

Президент Украины Владимир Зеленский у себя на странице в Twitter выразил надежду, что с назначением нового начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в армии "каждый день будет оставаться меньше советского" и будут внедряться западные стандарты.

Зеленский ожидает, что Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира. 

 

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ. Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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Армия, Владимир Зеленский, Руслан Хомчак, Начальник главы генштаба ВСУ.
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