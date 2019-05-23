Зеленский рассказал, чего ожидает с приходом Хомчака

Новости Украины: Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с приходом нового главы Генштаба ВСУ будут внедряться западные стандарты.

Президент Украины Владимир Зеленский у себя на странице в Twitter выразил надежду, что с назначением нового начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в армии "каждый день будет оставаться меньше советского" и будут внедряться западные стандарты.

Зеленский ожидает, что Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.

Напомним, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ. Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.