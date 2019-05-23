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Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
14:45 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

Мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.

Позже стало известно, что оценка "Венецианки" о языковом законе будет до конца года.

Напомним, 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

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Закон о языке, Венецианская комиссия, языковый закон.
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