Партия "Голос" назвала дату съезда, где утвердит состав избирательного списка

Новости Украины: Лидер партии "Голос", украинский музыкант Святослав Вакарчук анонсировал на 7 июня съезд, на котором будет утвержден персональный состав избирательного списка.

Партия "Голос" украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в пятницу, 7 июня, проведет съезд, на котором запланировано утверждение персонального состава избирательного списка для участия в парламентских выборах.

Отмечается, что Вакарчук намерен предложить съезду партии не включать в список народных депутатов Верховной Рады восьмого созыва. При этом, он отметил, что тех, кого избиратели уже знают, как порядочных личностей, партия "Голос" поддержит на округах.

Кроме того, в партии озвучили требования, которым должны обладать кандидаты в народные депутаты от "Голоса". В первую очередь, они должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов и быть готовыми объяснить свои доходы, не должны быть связаны с режимом Виктора Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

Кроме того, у них не должно быть экономических интересов в стране-агрессоре. Также под запретом сотрудничество со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.

Еще одним условием в партии назвали то, чтобы они не противодействовали Революции Достоинства, а прямо признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины. Кроме того, они должны соответствовать всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Украины "Об очищении власти".