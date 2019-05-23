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Четверг, 23.05.2019
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Вакарчук об идее референдума по мирному договору с РФ: Опасно и безответственно

Вакарчук об идее референдума по мирному договору с РФ: Опасно и безответственно
02:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Вакарчук заявляет, что выносить вопросы национальной безопасности на референдум – безответственно.

Лидер политической партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявил, что предложение вынести на референдум вопросы национальной безопасности является опасным и безответственным.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно", написал Вакарчук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает" – отметил Вакарчук.

Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан отметил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

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Россия, Референдум, Голос, Святослав Вакарчук.
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