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В МИД пояснили, когда начнутся отставки послов Украины

В МИД пояснили, когда начнутся отставки послов Украины
17:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Процесс смены украинских послов начнется после назначения нового главы МИД Украины.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц заявляет, что процесс отзыва и назначения послов и представителей Украины начнется через несколько месяцев после назначения нового министра иностранных дел.

"Кандидатуры пока не рассматриваются, так как кандидатуру посла и постоянного представителя президенту вносит министр иностранных дел. Павел Анатольевич Климкин сейчас пребывает в отпуске и подал в отставку, поэтому сейчас формально некому внести. Поэтому, я думаю, что как только политические страсти улягутся, процесс назначения послов будет возобновлен", - сказал Заяц журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, есть ли уже кандидатура главы миссии Украины при НАТО вместо Вадима Пристайко.

На уточняющий вопрос, начнется ли процесс назначения послов лишь после вступления в должность нового министра иностранных дел, Заяц ответил утвердительно.

"Объективно, я думаю, что через несколько месяцев возобновится плановый процесс отзыва и назначения послов Украины", - констатировал он.

В то же время, Заяц отметил, что не видит оснований для большой ротации послов.

По его словам, Климкин вернется из отпуска через несколько недель.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев.

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НАТО, МИД Украины, Послы, Андрей Заяц.
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