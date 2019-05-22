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МИД будет продвигать двойное гражданство для украинцев за границей

МИД будет продвигать двойное гражданство для украинцев за границей
17:29 Ср, 22 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: При Всемирном конгрессе украинцев будет создана юргруппа для работы над реализацией двойного гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

”Вчера вместе с Вадимом Пристайко поговорили с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину. При ВКУ будет создана специальная юридическая группа, которая будет работать над реализацией этой важной для украинцев и Украины инициативы”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о готовности предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам в мире, которые готовы работать на благо нашего государства.

Ранее, 17 мая, Климкин сообщил, что написал заявление об отставке с должности и 20 мая направит его в Верховную Раду и новоизбранному президенту Зеленскому. Он также отметил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду. Он уточнил, что будет участвовать в парламентских выборах как самовыдвиженец.

21 мая Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины. При этом он отметил, что от имени Министерства иностранных дел помогает переходной команде Зеленского в проведении эффективных международных встреч нового президента.

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Все по теме:

Украина, Двойное гражданство, МИД Украины, Павел Климкин, Вадим Пристайко.
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