Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов

Новости Украины: Электронную петицию об отставке Зеленского подписали более 30 тысяч человек, при необходимых 25 тыс.

Электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп), зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

По состоянию на 18:20 четверга, данная петиция собрала уже 32 тыс. 678 голосов. Для ее рассмотрения достаточно набрать из 25 тыс. По состоянию на 19:25 четверга петиция набрала уже более 34 тысячи голосов.

Петиция была обнародована на сайте главы государства 22 мая, автор - Максим Безрук.

"…первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – сказано в тексте электронной петиции.

Напомним, на сайте президента Украины вчера была зарегистрирована электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп).