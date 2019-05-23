Ельченко сравнил экологические риски на Донбассе с катастрофой Чернобыля

Новости Украины: Постоянный представитель Украины при ООН предупредил о химической опасности на Донбассе из-за действий России.

На Донбассе Россия масштабно нарушает международное гуманитарное право, что приводит к гибели гражданского населения и создает беспрецедентные экологические риски региону, вплоть до радиационного и химического загрязнения.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил во время дебатов Совета Безопасности ООН по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах, сообщает корреспондент.

"К сожалению, в Украине мы сейчас видим пример последствий нарушения одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН норм и принципов международного права, включая с международным гуманитарным правом", - заявил Ельченко.

Он добавил, что Украина приветствует факт включения в доклады генерального секретаря ООН по защите гражданского населения того ужасного положения гражданских, которые страдают от российской вооруженной агрессии на Донбассе.

"Война, которую ведет Россия на Донбассе, превратила жизнь гражданского населения в коловорот разрушений и смерти. Количество жертв среди гражданских лиц, согласно данным Офиса по координации гуманитарных вопросов (ОКГП), сейчас уже составляет более 3300 человек. Каждый третий погибший гражданский - это женщина или ребенок", - подчеркнул дипломат.

Постпред Украины напомнил, что только в феврале 2019 года автобус с гражданскими подорвался в Оленевке Донецкой области. В результате взрыва противотанковой мины двое гражданских лиц погибли на месте.

Ельченко предостерег, что обстрелы угрожают гражданскому населению также "беспрецедентной экологической катастрофой" для всей Украины.

"Например, решение российской оккупационной администрации прекратить прокачку воды через шахту ЮнКом, которую в советские времена использовали для ядерных испытаний, представляет угрозу радиоактивного загрязнения грунтовых вод, рек и всего Азовского моря. Более того, Донецкая фильтровальная станция, место хранения огромных объемов хлорина, остается под постоянными обстрелами российских оккупационных войск. Инцидент на ней может стать сравнимым по масштабу с катастрофой Чернобыля", - предостерег он.

По словам украинского дипломата, Россия также продолжает размещать противопехотные мины, в то же время количество неразорвавшихся снарядов увеличивается на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, особенно в густонаселенных районах. Ельченко напомнил, что Донбасс уже стал одним из наиболее загрязненных минами регионов мира, а почти половина смертей гражданского населения произошла в результате подрывов на минах.

"Недавно принятый в Украине закон определяет правовые рамки для гуманитарного разминирования, что позволяет минимизировать риски для людей, живущих на загрязненных минами территориях Донецкой и Луганской областей ", - подытожил он.

По мнению Ельченко, международная дипломатия и деятельность ООН должна быть более эффективной, поскольку за последние 20 лет таких дебатов Совбеза "мало что изменилось". В то же время новейшие технологии, которые должны защитить человечество от разрушительных последствий войн, пока не способствуют решению реальных проблем. По мнению украинского представителя, за последнее десятилетие безопасность в мире значительно ухудшилась, и для исправления ситуации нужен жесткий контроль за соблюдением международного гуманитарного права и неотвратимая ответственность за его нарушение.