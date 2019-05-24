Хомчак: Мне не ставили задач по проведению соцопроса среди бойцов о переговорах с "Л/ДНР"

Новости Украины: Хомчак заявляет, что руководство ВСУ не давало задач по проведению соцопроса среди бойцов о переговорах с "Л/ДНР".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявляет, что руководящий состав ВСУ не ставил каких-либо задач, которые бы касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР/ЛНР".

"23 мая 2019г в социальных сетях Интернет была распространена информация о проведении "опроса военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками "ДНР" и "ЛНР". По этому поводу хочу заявить следующее. Вооруженные силы Украины и я лично от президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих ВСУ к возможным переговорам с так называемыми ЛНР/ДНР и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины", - приводятся слова Хомчака на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук в четверг.

Начгенштаба добавил, что по его поручению было выяснено, что 17 мая 2019г на совещании руководящего состава ВСУ начальник Генерального штаба поставил задачу провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с Л/ДНР" с возможными последствиями для Украины.

"Каких-либо других задач, которые бы касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми ДНР/ЛНР, руководящим составом Вооруженных сил Украины не ставились. Впрочем, некоторым должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и определено неправомерное решение. По моему поручению телеграмма соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием была отменена и отозвана. По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в информации.

В связи с указанным Хомчак подчеркивает, что Вооруженные силы Украины достойно выполняют задачи по назначению и в соответствии с Конституцией Украины находятся вне политики.