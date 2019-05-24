Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"

Общественные организации обратились к Владимиру Зеленскому с призывом не переступать определенных “красных линий”.
Об этом информирует Радио Свобода.
“Общественные организации и отдельные представители гражданского общества заявили об обеспокоенности первыми решениями главы государства на посту и очертили “перечень возможных “красных линий” – если президент их нарушит, это неизбежно приведет к ухудшению как внутриполитической, так и внешней ситуации вокруг нашей страны”, - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается: “Мы остро не разделяем волю президента окружить себя представителями режима бывшего президента Украины Виктора Януковича, что противоречит принципам люстрации, а также людьми без соответствующих компетенций и такими, с которыми Владимира Зеленского связывают бизнес-интересы”.
В частности, авторы обращения указали такие “красные линии” для Зеленского
Как отмечается, обращение подписали Украинский кризисный медиа-центр, Институт массовой информации, ОО “Детектор Медиа”, писатель Юрий Макаров, экс-заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский, другие общественные организации и отдельные представители гражданского общества.