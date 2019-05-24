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Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
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Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"

Общественность призвала Зеленского не переступать "красные линии"
02:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Общественные организации рассказали, какие "красные линии" не стоит переступать Владимиру Зеленскому.

Общественные организации обратились к Владимиру Зеленскому с призывом не переступать определенных “красных линий”.

Об этом информирует Радио Свобода.

“Общественные организации и отдельные представители гражданского общества заявили об обеспокоенности первыми решениями главы государства на посту и очертили “перечень возможных “красных линий” – если президент их нарушит, это неизбежно приведет к ухудшению как внутриполитической, так и внешней ситуации вокруг нашей страны”, - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается: “Мы остро не разделяем волю президента окружить себя представителями режима бывшего президента Украины Виктора Януковича, что противоречит принципам люстрации, а также людьми без соответствующих компетенций и такими, с которыми Владимира Зеленского связывают бизнес-интересы”.

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В частности, авторы обращения указали такие “красные линии” для Зеленского

  • проведение референдума относительно формата переговоров с Российской Федерацией или принципов мирного урегулирования;
  • промедление, саботаж или отказ от стратегического курса на членство в ЕС и НАТО;
  • масштабный передел собственности в интересах группы лиц;
  • пересмотр закона о языке;
  • возобновление работы российских социальных сетей и российских телеканалов в Украине.

Как отмечается, обращение подписали Украинский кризисный медиа-центр, Институт массовой информации, ОО “Детектор Медиа”, писатель Юрий Макаров, экс-заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский, другие общественные организации и отдельные представители гражданского общества.

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Президент, Общество, Владимир Зеленский, Перечень, "Красные линии".
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