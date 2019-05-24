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Юлия Тимошенко заявила, что референдум о мире с РФ недопустим

Юлия Тимошенко заявила, что референдум о мире с РФ недопустим
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Юлия Тимошенко рассказала, почему нельзя проводить референдум о мире с Россией.

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что референдум о мире с Россией недопустим.

"Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией", – заявила политик во время программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" в четверг вечером.

Она также подчеркнула, что референдум является прекрасной идей, но не в случае достижения мира в данной войне. Тимошенко считает, что "на референдуме, те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на Востоке. Референдум недопустим!".

Тимошенко высказалась за сильную армию, сплоченность международного сообщества в вопросе ужесточения санкций против России, а также немедленных переговоров без капитуляции. Она также отметила, что предыдущая власть 5 лет плохо вела переговоры.

"Сегодня нам надо не говорить о референдумах - они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе не с вожаками, а с Украиной", - подчеркнула парламентарий.

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Тимошенко также отметила, насколько зрелым является украинское общество, которое востало против идеи такого референдума: "Невозможно сейчас в Украине допустить решений против украинского государства и его национальных интересов. И это важное достижение".

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Юлия Тимошенко, РФ, Референдум, мир.
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