Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского

Новости Украины: В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписания указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередных выборов в парламент на 21 июня.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Это дело зарегистрированло под номером 9901/280/19", - сообщает в пятницу пресс-служба суда на странице Верховного суда в "Фейсбук".

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом, в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019", - отмечается в сообщении.