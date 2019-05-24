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Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского

Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал третий иск, оспаривающий указ Зеленского
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписания указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередных выборов в парламент на 21 июня.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Это дело зарегистрированло под номером 9901/280/19", - сообщает в пятницу пресс-служба суда на странице Верховного суда в "Фейсбук".

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

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Таким образом, в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019", - отмечается в сообщении.

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Верховный суд, Владимир Зеленский, Роспуск Рады.
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