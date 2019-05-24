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НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн

НБУ: Роспуск Рады обойдется в $300-400 млн
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Бизнеса: Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований.

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований, полагает первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ), почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Миолованов.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал он в соцсети Facebook.

Удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского как роспуск Верховной Рады, будут создавать дополнительное давление на ситуацию.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – написал Милованов.

По мнению Милованова, дефолт "положит украинские банки".

В этих условиях первый замглавы Совета НБУ не видит потенциала для быстрого экономического роста.

"Возможностей быстро запустить экономику нет", – отметил он.

Без макроэкономической стабильности и стабильной национальной валюты Украину ожидает экономический кризис, что пагубно скажется на динамике привлечения инвестиций и новых технологий, а также приведет к сокращению рабочих мест.

"Чтобы успокоить людей, придется делать "посадки" старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику… Через какое-то время, люди направят свою злость против новых президента, правительства и парламента. Будет хаос. Это достаточно реалистический сценарий на год или два", – полагает Милованов.

Удержание макроэкономической стабильности, по его мнению, может уменьшить вероятность такого развития событий.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах вступил в силу

На странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

Верховная Рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы, Парламентские выборы 2019, Роспуск Рады, Досрочные выборы в Верховную Раду.
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