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Ляшко собирает подписи о неконституционности роспуска Рады

Ляшко собирает подписи о неконституционности роспуска Рады
10:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Олег Ляшко заявил о сборе подписей парламентариев о неконституционности роспуска Верховной Рады

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко 22 мая намерена инициировать сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

"Уже завтра мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", - написал Ляшко в Фейсбук.

По словам Ляшко, действия нового главы государства Зеленского аналогичны действиям четвертого президента Виктора Януковича в 2010 году.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, незаконный и своевольный! Зеленский делает как Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС (Конституционнгого Суда – ред.) изменил Конституцию", - написал он.

Также он отметил, что "систематическое нарушение президентом Зеленским Конституции и законов Украины грозит дестабилизацией государства и управляемым хаосом".

Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках". Президент напомнил, что эти вопросы были определены во время консультаций Президента Украины с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва.

Зеленский подписал указ о роспуске Рады

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Во вторник, 21 мая, он провел встречу с руководством Верховной Рады и лидерами депутатских фракций, во время которой, в частности, предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов, отменив мажоритарную систему и снизив проходной барьер с 5% до 3%.

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Все по теме:

Верховная Рада, Олег Ляшко, Парламентские выборы, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Заседание Рады.
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