Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании

Новости Украины: Избирательный процесс на выборах в Верховную Раду начинается 24 мая, после публикации указа.

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается с пятницы, 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа главы государства, заявляет глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", - сказала Слипачук на брифинге о внеочередных выборах в Раду в четверг.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Стоит отметить, что президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Вечером на странице в соцсети Фейсбук Зеленский написал: "Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

Верховная Рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.