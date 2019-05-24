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Климкин пока не нашел команду для участия во внеочередных выборах в Раду

Климкин пока не нашел команду для участия во внеочередных выборах в Раду
20:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин заявляет, что не может найти команду единомышленников для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не может найти команду единомышленников для участия в досрочных выборах в Верховную Раду, которые должны состояться 21 июля.

Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу "СТБ".

"Я бы очень хотел найти команду, я ее пока не нашел, откровенно говорю. Команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики. Какой-нибудь возьму там округ в Киеве. Это у меня такая эмоциональная мечта", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что в партию "Слуга народа" его еще не звали. "Надо посмотреть, что у них будет за партия", - сказал Климкин.

Также глава МИД отметил, что провел разговор с лидером украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком, который заявил о намерении идти на выборы во главе партии "Голос". "Я разговаривал со Славой, я его очень уважаю, он реально классный ... Нет никаких решений. Это просто разговор на сегодня", - заявил Климкин.

Кроме того, он сказал, что не пойдет в политику вместе с командой бывшего президента Петра Порошенко. "Я был частью внешнеполитической команды, но я никогда не был частью политической команды. У меня есть много разных идей. За пару следующих недель я определюсь", - сказал Климкин.

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Отдельно глава МИД рассказал, что президент Владимир Зеленский интересовался у него, кто разбирается во внешнеполитических вопросах и кому можно доверять профессионально. Среди различных дипломатов Климкин советовал Зеленскому обратить внимание на заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль, которая в итоге отказалась от назначения на должность заместителя главы Администрации президента.

В то же время глава МИД выступил против идеи проведения референдума по заключению мирных соглашений с Россией. "Какой референдум? Референдум как побеждать? Вы себе можете представить? Референдум как сдаваться? Я предлагаю всем успокоиться. Я новому президенту сказал, что я готов помогать там, где нужно", - подчеркнул Климкин.

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Верховная Рада, Досрочные выборы, Павел Климкин.
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