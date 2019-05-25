Стефанчук допускает рассмотрение Радой президентского законопроекта

Новости Украины: Руслан Стефанчук допускает рассмотрение Верховной Радой законопроекта авторства Владимира Зеленского.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верхоной Раде Руслан Стефанчук допускает рассмотрение Верховной Радой президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" на следующей неделе.

"Насколько я знаю, в понедельник на согласительном совете, возможно, будет повторное рассмотрение, возврат этого закона с тем, что бы он все-таки прошел в Верховную Раду", - сказал Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона, основываясь на консультациях с Центральной избирательной комиссией, а также считает важным, что бы при подготовке выборов была соответствующая правовая основа.

Напоминаем, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона №10319-1 авторства группы нардепов.

Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса". Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефьодов отмечает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.