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ЦИК просит президента, Раду и Кабмин ускорить процесс принятия закона о закупках

ЦИК просит президента, Раду и Кабмин ускорить процесс принятия закона о закупках
03:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК обратилась к Президенту, Верховной Раде, Кабмину о необходимости неотложного принятия Верховной Радой закона о закупках для выборов.

ЦИК обратилась к Президенту, Верховной Раде, Кабмин и Минэкономразвития и утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Об этом сообщил Укринформу Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии Центральной избирательной комиссии после очередного заседания, которое провела ее председатель Татьяна Слипачук 24 мая.

"Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины о необходимости неотложного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". А также в Министерство экономического развития и торговли Украины - относительно безотлагательного предоставления предложений с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что, принимая во внимание нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и возможные риски отмены указанных процедур закупок, "Комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок".

Кроме того, Комиссия приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", которым установила размеры предоплаты на срок не более одного месяца при условии, что такой порядок расчетов предусмотрен соответствующим договором о закупке.

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Также ЦИК утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. С целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах народных депутатов Украины Комиссия утвердила Разъяснение относительно порядка предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.

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Выборы, Кабмин, Закупки, ЦИК, Рада, Владимир Зеленский.
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