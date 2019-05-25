Вакарчук озвучил цель, ради которой идет в парламент

Новости Украины: Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук идет в Верховную Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ.

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает своей главной задачей как политика освобождение граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории РФ.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание", - сказал Вакарчук журналистам в субботу в Киеве.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Напомним, рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о походе в политику и представил свою партию "Голос", с которой он намерен участвовать в парламентских выборах.