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Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах

Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на парламентских выборах
09:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать "всем, кроме БПП".

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме Блока Петра Порошенко.

Об этом бизнесмен сообщил в интервью "Украинской правде".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет", – считает бизнесмен.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".

На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Глядя с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".

Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти - и сколько он там наберет?".

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На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?».

При этом олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.

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Парламентские выборы, Игорь Коломойский, Выборы в Раду, БПП.
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