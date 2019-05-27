Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"

Новости Украины: Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков, который был пресс-секретарем избирательного штаба и политконсультантом Владимира Зеленского, возглавил партию "Слуга народа".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент Укринформа.

"Були осуществлены изменения в руководстве партии. Иван Баканов в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог занимать в дальнейшем эту должность. Партия доверила исполнять эти функции мне", - сказал Разумков.

Кроме того, заверил, что эта политическая сила полностью готова к старту избирательной кампании. "Партия готовится к парламентским выборам. Все вы видели, что происходит, что те изменения, на которые рассчитывало общество, к сожалению, до сих пор в том объеме, в котором есть спрос у наших соотечественников, не реализованы. При этом этот спрос вырос, если ранее он составлял 83%, то на сегодняшний момент по оценке социологов он составляет 87%", - сказал лидер партии.

В то же время он отметил, что партия планирует провести съезд, о котором журналистов предварительно проинформируют. "Мы для себя видим критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии "Слуга народа". Это во многом коррелируется с теми задачами, и тем видением, которое мы с вами наблюдали во время избирательной кампании", - сказал он. По словам Разумкова, люди, которые войдут в список партии "Слуга народа" должны быть "высоконравственными, с глубокими принципами, с желанием и возможностью слушать и реализовывать те задачи, которые им будет ставить украинское общество".

На пресс-конференцию пришло много журналистов, но зал не вмещает всех желающих послушать представителей партии "Слуга народа".

Как известно, до этого партию "Слуга народа" возглавлял Иван Баканов, которого Президент 22 мая назначил на должность заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.