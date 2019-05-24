Досрочные выборы в Раду: ЦИК опубликовала размеры залога для кандидатов

Новости Украины: ЦИК разрешила финансовые операции для кандидатов в Верховную Раду накануне парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия обнародовала размеры денежного залога для кандидатов в Верховную Раду и открыла счет для зачисления этих средств.

Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности отмечается, что партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривень.

Также сообщается, что для кандидатов в одномандатном округе размер денежного залога составляет 41 тысячу 730 гривень.

Как отметил юрист Института массовой информации Али Сафаров, в субботу, 25 мая, - последний день, когда средства массовой информации, планирующие размещать предвыборную агитацию, должны опубликовать в печатных изданиях расценки стоимости единицы эфирного времени или печатной площади такого размещения.

Как известно, парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля 2019 года.

Напомним, 24 мая в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля. Указ вступает в силу со дня публикации в официальной прессе.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Верховной Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.