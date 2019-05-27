Парубий требует обнародовать стенограмму встречи Зеленского и глав фракций

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий потребовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций глав фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента в понедельник, 27 мая, потребовал опубликовать стенограмму и видеозапись консультаций глав фракций парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла 21 мая.

По словам Парубия, он направил официальный запрос, в котором просит передать всем участникам встречи стенограмму, так как на данной встрече обсуждались не частные моменты, а проводились консультации, предусмотренные в Конституции Украины.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни его запрос поддержат все главы фракций и таким образом у общества появится возможность узнать, как проходили переговоры.

При этом, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии на сайте главы государства о результатах проведения консультации. Отмечается, что тексте было сообщено о согласовании компромиссного решения об отмене мажоритарной системы и снижения проходного барьера.

В частности, Парубий заявил, что во время переговоров никого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто касательно вопроса закрытых списков. Он попросил не дискредитировать наивысший законодательный орган Украины и глав фракций. По словам спикера ВР, во время проведения консультаций велась и видеофиксация, и стенограмма.

Напомним, парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов. За включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария. Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" второго – 127. Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.