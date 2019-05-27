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Парубий сообщил, когда будут голосовать за отставку Кабмина

Парубий сообщил, когда будут голосовать за отставку Кабмина
12:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и всего состава Кабмина в четверг, 30 мая.

Верховная Рада Украины в четверг, как ожидается, рассмотрит вопрос отставки Кабинета министров Украины, сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник.

Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

"Мы входим в эти 10 дней на этой неделе, и поэтому также даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете вопрос (отставки Кабмина – ред.), чтобы в четверг мы могли рассмотреть этот вопрос – об отставке Кабинета министра и премьер-министра", - сказал Парубий.

Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.

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Верховная Рада, Кабмин, Голосование, Отставка Кабмина, Владимир Гройсман.
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