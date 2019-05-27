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Разумков считает дефолт маловероятным путем для Украины

Разумков считает дефолт маловероятным путем для Украины
13:51 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает маловероятной версию объявления в Украине дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время пресс-конференции выразил мнение, что в Украине, скорее всего, не будет объявлен дефолт.

Разумков считает, что на сегодняшний день это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет по нему пойти.

В то же время, он напомнил, что уже во вторник, 28 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в Киеве запланировал встречу с  представителями миссии Международного валютного фонда. По его словам, именно там и будут расставлены все точки над "і". 

При этом, председатель партии "Слуга народа" ответил, что в демократических странах  у каждого человека имеется право выражать свою позицию, это касается и журналистов, и бизнесменов, и представителей политических сил. Ранее, украинский бизнесмен Игорь Коломойский выразил мнение, что Украина  должна последовать примеру Греции и Аргентины, и объявить дефолт. 

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что если в Украине будет объявлен дефолт, пострадают в первую очередь простые украинцы. Он подчеркнул, что только разговоры о возможном дефолте не добавляют стабильности в стране. 

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Дефолт, Возможность, Дмитрий Разумков, Лидер партии Слуга народа.
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