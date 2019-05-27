Климкин о результатах выборов в ЕП: Наши друзья безусловно преобладают

Новости Украины: По словам Климкина, в новом составе Европарламента преобладают друзья Украины.

Результаты выборов в Европейский парламент свидетельствуют о том, что большинство в нем составят симпатизирующие Украине депутаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия европейские избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - написал Климкин в Twitter.

Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2019 г.

Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.