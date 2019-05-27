Порошенко об итогах выборов в ЕП: Сложная, но такая нужная для всей Европы победа

Новости Украины: На выборах в ЕП не оправдались прогнозы об успехе популистов и евроскептиков

Пятый Президент Украины Петр Порошенко доволен выборами в Европарламент и называет их сложной, но очень нужной для Европы победой.

Об этом он отметил на своей странице в Facebook.

"С оптимизмом воспринимаю результаты выборов в Европарламент. Не оправдались пессимистические прогнозы об успехе популистов, крайне правых и евроскептиков. Граждане ЕС четко подтвердили приверженность и поддержку интеграционным процессам на европейском континенте", - подчеркнул он.

Порошенко поздравил Европейскую народную партию с завоеванием первого места на выборах. "Здоровые проевропейские, а главное для нас - проукраинские политические силы получили большинство. Сложная, но такая нужная для всей Европы победа", - отметил он.

Порошенко также выразил надежду, что Европарламент, как и Европейский Совет и Еврокомиссия активно будут поддерживать европейский прогресс Украины. Для Украины же, по его словам, европейская солидарность всегда была превыше всего.

Как сообщалось ранее, выборы в Европарламент в странах ЕС состоялись 23-26 мая. В воскресенье, 26 мая, свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза.