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В АП рассказали, что по-прежнему ведут поиски нового офиса

В АП рассказали, что по-прежнему ведут поиски нового офиса
17:02 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Администрации президента Украины рассказали, что поиски нового офиса продолжаются и назвали, какие у них требования к новому зданию.

Заместитель главы Администрации Президента Украины Юрий Костюк заявил, что Администрация президента Украины продолжает проводить поиски нового офиса, чтобы переехать с Банковой.

По словам Костюка, они ищут новый офис, который бы отвечал главным требованиям, был бы бюджетным и отвечал всем необходимым нормам безопасности.

Заместитель главы АП подчеркнул, что в здании на Банковой трудно работать, поскольку офис похож на смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного. По его словам, работать в здании на Банковой команде президента "очень трудно". Он отметил, что проработав там 4 дня, они поняли, что любые трудности, которые существуют, нужно преодолеть и переехать отсюда.

По его словам, во время выступления на форуме iForum они почувствовали различия и еще острее поняли необходимость переезда.

К примеру, везде в здании на Банковой зашторены шторы, а из-за безопасности существуют перебои с wi-fi. При этом, он добавил, что прикрываться словом безопасность нельзя, на дворе 21 век и можно уже что-то придумать, чтобы был нормальный интернет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию агрессором во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" в Киеве. Во время этого же выступления Зеленский употребил слово "чуваки" и сразу же извинился за это. Он также отверг возможность ведения переговоров с Россией.

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Президент Украины, Банковая, Владимир Зеленский, Здание АП, Переезд в новый офис.
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