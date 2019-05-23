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Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором

Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором
15:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом он заявил во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" сегодня в Киеве.

“Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Во время этого же выступления Зеленский употребил слово "чуваки" и сразу же извинился за это. Он также отверг возможность ведения переговоров с Россией 

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Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Во время обращения к украинскому народу после принесения присяги Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

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Россия, Война, Донбасс, Владимир Зеленский, Агрессор.
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