Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом он заявил во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" сегодня в Киеве.

“Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Во время этого же выступления Зеленский употребил слово "чуваки" и сразу же извинился за это. Он также отверг возможность ведения переговоров с Россией

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Во время обращения к украинскому народу после принесения присяги Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.