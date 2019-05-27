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Понедельник, 27.05.2019
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
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Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров

Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
16:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Представитель президента в Раде сообщил, что в АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров.

В администрации президента Украины подготовлен ряд законопроектов, в том числе о процедурах отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов, заявляет представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"(Подготовлены - Ред.) законопроекты, которые во всем мире называются процедурой recall - отзыва. Это процедура импичмента, процедура отзыва народного депутата, нормальная процедура отзыва депутата местных советов, не такая как сейчас, отзыва голов (городских голов - Ред.)", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник в Киеве.

Представитель президента подчеркнул, что избиратели, голосующие за своих представителей во власти, должны иметь право их отзывать.

По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".

Представитель президента в Раде: Зеленский не будет подписывать законы, принятые "с нарушением"

"Наша цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось, в администрации президента подготовлено около 200 законопроектов.

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Верховная Рада, Законопроект, АПУ, Руслан Стефанчук.
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