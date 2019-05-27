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В МИД дали комментарий касаемо итогов выборов в Европарламент

В МИД дали комментарий касаемо итогов выборов в Европарламент
17:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина рассчитывает на поддержку нового состава Европарламента в совместном противодействии российской агрессии .

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина рассчитывает на поддержку нового состава Европейского парламента в совместном противодействии российской агрессии.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно выборов в Европарламент, которые состоялись в государствах-членах Евросоюза 23-26 мая.

В частности, в Украине поздравили партнеров в ЕС с успешным проведением общеевропейских выборов, по итогам которых будет сформирован Европарламент 9-го созыва на период 2019-2024 годов.

"Декларируя свои европейские устремления и разделяя общие с ЕС ценности, Украина с большим интересом и надеждой следила за демократическим волеизъявлением граждан ЕС. Высокий интерес граждан Евросоюза к участию в выборах стал свидетельством сохранения доверия к институтам ЕС и преданности европейской идее", - заявили в МИД.

"Предварительные результаты волеизъявления свидетельствуют об убедительной победе проевропейских сил, которые выступают за дальнейшее развитие ЕС, готовы к выработке эффективных решений для преодоления новых вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Европой, а также стремятся к консолидации совместных европейских ценностей", - отмечается в сообщении.

"Приветствуем продемонстрированную во время выборов способность ЕС противостоять попыткам России вмешиваться в избирательные процессы Евросоюза путем кибер- и дезинформационных атак и пропаганды", - заявили в МИД.

При этом подчеркивается, что Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с новоизбранным Европарламентом в вопросах реализации европейского курса Украины, воплощения в жизнь внутренних реформ, а также в совместном противодействии российской агрессии.

"Убеждены, что поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности нашего государства останется константой двусторонних отношений Украины с Европарламентом и Европейским Союзом в целом", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что в Украине сделают все возможное, чтобы беспрецедентный уровень парламентского сотрудничества Украины с ЕС был сохранен в течение последующих 5 лет.

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"Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность руководству и депутатам Европейского парламента 8-го созыва (2014-2019 гг.) за взаимодействие и поддержку Украины в сложные времена. Ожидаем продолжения сотрудничества с новоизбранным Европарламентом, направленного на углубление сотрудничества между Украиной и ЕС и преодоление общих вызовов", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, крупнейшие политические группы в Европейском парламенте "Европейская народная партия" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", которые называют "большой коалицией", получат меньше 50% мест в новом созыве Европарламента. Им придется искать союзника для формирования коалиции и в дальнейшем состава Европейской комиссии.

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ЕС, МИД, Европарламент, Выборы в ЕП.
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