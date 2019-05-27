Скачать
Понедельник, 27.05.2019
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Украина - Катар: онлайн трансляция матча ЧМ-2019 (U-20)
Украина 0:0 Катар: LIVE 1-й тайм
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали

Двое высокопоставленных чиновников ЕС посетят Украину для обсуждения реформ

Двое высокопоставленных чиновников ЕС посетят Украину для обсуждения реформ
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украину посетят два директора ЕС, чтобы обсудить реформы и дальнейшее сотрудничество.

27-28 мая 2019 года Украину посетят двое высокопоставленных чиновников ЕС: генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС В частности Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего воздействия Томас Майр-Гартинг.

"Цель этого визита - обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов, а также процесс реформ в Украине", - сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в понедельник.

Как отмечается в сообщении, во время визита в Украину К.Даниэльссон и Т.Майр-Гартинг намерены встретиться с главой Администрации президента Андреем Богданом и его представителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой, а также с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новосозданных политических партий.

В МИД дали комментарий касаемо итогов выборов в Европарламент

Во вторник, вторник, 28 мая, в 17:30-18:00 в представительстве ЕС в Украине по ул.Владимирской, 101, в Киеве пройдет пресс-брифинг, где оба директора ЕС представят результаты своего визита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ЕС, Кристиан Даниэльссон, Томас Майр-Гартинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
02 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
03 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
04 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
05 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
На Зеленского подали в суд
На Зеленского подали в суд
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь