Двое высокопоставленных чиновников ЕС посетят Украину для обсуждения реформ

Новости Украины: Украину посетят два директора ЕС, чтобы обсудить реформы и дальнейшее сотрудничество.

27-28 мая 2019 года Украину посетят двое высокопоставленных чиновников ЕС: генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС В частности Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего воздействия Томас Майр-Гартинг.

"Цель этого визита - обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов, а также процесс реформ в Украине", - сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в понедельник.

Как отмечается в сообщении, во время визита в Украину К.Даниэльссон и Т.Майр-Гартинг намерены встретиться с главой Администрации президента Андреем Богданом и его представителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой, а также с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новосозданных политических партий.

Во вторник, вторник, 28 мая, в 17:30-18:00 в представительстве ЕС в Украине по ул.Владимирской, 101, в Киеве пройдет пресс-брифинг, где оба директора ЕС представят результаты своего визита.