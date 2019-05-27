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Выборы в Раду: ЦИК призвала ВР, президента и Кабмин решить проблему публичных закупок

Выборы в Раду: ЦИК призвала ВР, президента и Кабмин решить проблему публичных закупок
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК сообщает, что на решение проблемы с публичными закупками остается день-два.

Проблему с организацией тендерных процедур и проведением публичных закупок на внеочередных парламентских выборов необходимо решить в ближайшие день-два.

Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая во время брифинга в понедельник.

"Мы сегодня обращаемся с нашей общей проблемой вместе со всеми членами Центральной избирательной комиссии к парламенту, Президенту и Кабинету министров: как можно скорее предпринять все необходимые шаги для разрешения этой проблемы. Времени осталось совсем мало. Этот вопрос необходимо решить в ближайшие день-два, поскольку после этого любые изменения в законодательство, которые будут приняты позже, они делают невозможным и снижают шансы для проведения этих тендерных процедур", - сказала Бернацкая.

В то же время она подчеркнула, что о проблемах, связанных с публичными закупками во время выборов, ЦИК говорит не первый день, а уже несколько лет.

"Таким образом, мы видим, что сейчас, к сожалению, они не были восприняты всерьез. На этих досрочных выборах ввиду сокращенного срока эта проблема стала действительно критической не только для ЦИК, но и для всей страны. И особенно в связи с тем, что очень большие средства налогоплательщиков должны быть потрачены, а для нас ключевым является то, чтобы все средства были потрачены только четко в соответствии с законом и в предусмотренные законом сроки. Сейчас закон "О публичных закупках" не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги для того, чтобы отвечать четко срокам, установленным в законе "О выборах народных депутатов". С сегодняшнего дня до дня голосования осталось 55 дней", - пояснила секретарь ЦИК.

Фактически, по ее словам, самая критическая ситуация связана с избирательными бюллетенями: у комиссии будет только 17 дней для того, чтобы закупить бюллетени.

"Срок закупки (определенный законом - ред.) - 48 дней плюс 22 дня на их изготовление - это 70 дней. Как успеть соблюсти все необходимые процедуры, на которые есть только 17 дней? Мы задаем этот вопрос сегодня публично. Мы готовы выполнять все что необходимо, и работать в любом режиме для того, чтобы тендерные торги состоялись. Но нам нужны инструменты для того, чтобы четко в соответствии с законом идти только по процедуре", - сказала она.

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В то же время Бернацкая обратила внимание на то, что для изготовления необходимого количества бюллетеней необходимо закупить около 600 тонн бумаги.

"Наибольший риск связан с возможным блокированием через Антимонопольный комитет любых закупок, которые будут возникать. И мы видим эти риски - они могут быть связаны со всеми закупками, их перевозкой и любыми другими элементами, необходимыми для проведения этого избирательного процесса ", - сказала Бернацкая.

Как сообщалось, председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что Центральная избирательная комиссия не успевает согласно действующей процедурой провести тендерные процедуры к внеочередным выборам Верховной Рады 21 июля.

С учетом этого ЦИК обратилась к Верховной Раде и правительству с просьбой изменить порядок публичных закупок, подчеркнув, что, в частности, сроки проведения открытых торгов по закупке бюллетеней, услуг их доставки в окружные избирательные комиссии и других услуг превышают разрешенные избирательным законодательством сроки.

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Верховная Рада, Кабмин, ЦИК, Досрочные выборы, Владимир Зеленский.
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