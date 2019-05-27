В МИД заявляют о важности закрепления за Керченским проливом статуса международного

Новости Украины: Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ".

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже ", - отметила заместитель министра.

Также она отметила важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила Зеркаль.

Справка. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии разграничения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

Среди прочего в этом договоре в статье 2 сказано, что "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагами Украины или Российской Федерации, которые эксплуатируются в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.