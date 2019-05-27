Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Зеркаль: Советники президентов Украины и ФРГ определяют будущее Минского формата
Зеркаль: Советники президентов Украины и ФРГ определяют будущее Минского формата
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины вышла в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019
Милая малышка: Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве
Милая малышка: Наталья Могилевская показала, как выглядела в детстве

В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку

В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В БПП прогнозируют, что в Раде не хватит голосов за отставку правительства Гройсмана.

Фракция "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины не будет голосовать за отставку Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Об этом в эфире Громадського заявил народный депутат от БПП Григорий Шверк.

"Было бы странно если бы мы его поддержали, потому что это Кабмин, который мы выбирали в свое время. Поэтому конечно не будем поддерживать отставку", — заявил он.

По мнению депутата, без голосов БПП, голосование за отставку правительства не будет результативным.

"В этом парламенте один раз, кажется, была ситуация когда какой-то закон приняли без голосов "Блока Петра Порошенко", — заявил Шверк.

Рева на встрече с представителями МВФ: Угроз экономической стабильности в Украине нет

В свою очередь, депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Кабмина.

"Очевидно. Мы не согласны с той политикой... Если сейчас украинский парламент не станет надежной опорой для нового правительства и новоизбранного президента, тогда извините, но мы можем оказаться в очень не хорошей ситуации", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, во время инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Он также призвал Кабинет министров Украины "взять бумагу и ручку и подумать о будущих поколениях, а не о выборах".

Того же дня Гройсман объявил, что уходит в отставку с должности главы правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Батькивщина, Кабмин, Владимир Гройсман, Григорий Шверк, БПП, Сергей Евтушок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
02 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
03 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
04 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
05 Пожарные ликвидируют огонь на маслозаводе в Кировоградской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Правительственный кризис в Израиле: Трамп выразил поддержку Нетаньяху
Правительственный кризис в Израиле: Трамп поддержал Нетаньяху
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Любимое пальто: наряд Бриджит Макрон на выборах Европарламента во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь