В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку

Новости Украины: В БПП прогнозируют, что в Раде не хватит голосов за отставку правительства Гройсмана.

Фракция "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины не будет голосовать за отставку Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Об этом в эфире Громадського заявил народный депутат от БПП Григорий Шверк.

"Было бы странно если бы мы его поддержали, потому что это Кабмин, который мы выбирали в свое время. Поэтому конечно не будем поддерживать отставку", — заявил он.

По мнению депутата, без голосов БПП, голосование за отставку правительства не будет результативным.

"В этом парламенте один раз, кажется, была ситуация когда какой-то закон приняли без голосов "Блока Петра Порошенко", — заявил Шверк.

В свою очередь, депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил, что его фракция будет голосовать за отставку Кабмина.

"Очевидно. Мы не согласны с той политикой... Если сейчас украинский парламент не станет надежной опорой для нового правительства и новоизбранного президента, тогда извините, но мы можем оказаться в очень не хорошей ситуации", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, во время инаугурации 20 мая Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. Он также призвал Кабинет министров Украины "взять бумагу и ручку и подумать о будущих поколениях, а не о выборах".

Того же дня Гройсман объявил, что уходит в отставку с должности главы правительства.