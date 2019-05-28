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Адвокат рассказал об улучшении здоровья украинского моряка Сороки после ранения

Адвокат рассказал об улучшении здоровья украинского моряка Сороки после ранения
10:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что у украинского военнопленного моряка Василия Сороки отмечается прогресс в восстановлении раненой руки после операции.

Российский адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook рассказал о состоянии здоровья украинского военнопленного моряка Василия Сороки, которого при взятии в плен ранили в руку. Отмечается, что адвокат также разместил фото нескольких писем, которые прислали украинскому моряку в качестве поддержки.

Бадамшин сообщил, что письма были переданы защитникам украинских моряков перед заседанием Мосгорсуда. По его словам, украинцы передают им слова поддержки от родных, близких и совсем незнакомых, но искренне переживающих за них людей. 

Адвокат отметил, что, как и ожидалось, суд закончил рассмотрение жалоб на продление срока содержания под стражей, отказав от удовлетворения жалоб. Однако, он заявил, что дальнейшая работа по их освобождению совместно с украинскими коллегами будет продолжаться.

Также, он сообщили, что подзащитных проинформировали относительно решения Трибунала по морскому праву об обеспечительных мерах. Он отметил, что они ожидают реализации этого решения.

Кроме того, адвокат Сергей Бадамшин поделился обнадеживающими новостями касательно состояния здоровья украинского военнопленного моряка. У Сороки отмечается прогресс в восстановлении руки, которую после ранения прооперировали российские врачи. Если до операции, он вообще не мог пошевелить пальцами на руке после снятия гипса, то сейчас он уже может их немного сгибать и разгибать. Однако, сжать полностью кулак пока не удается.

Бадамшин в заключении своего сообщения выразил надежду на то, что украинский военнопленный моряк Василий Сорока в скором времени полностью выздоровеет и вернется домой к семье и приступит к службе.

Напомним, Московский городской суд 27 мая рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков и отклонил их. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения.

В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года.

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Все по теме:

Операция, Состояние здоровья, Восстановление, Василий Сорока, Сергей Бадамшин, Ранение в руку, Украиснкий военнопленный моряк.
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