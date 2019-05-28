"ПриватБанк" подал апелляции на решения Окружного админсуда Киева

Новости Украины: ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц.

ПриватБанк подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с ПриватБанком, говорится в пресс-релизе финучреждения.

Согласно сообщению, в частности, 27 мая банк подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства, 24 мая - на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

"С учетом этого указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров - 16 мая.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.