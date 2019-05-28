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Украину посетят главы МИД Германии и Франции

Украину посетят главы МИД Германии и Франции
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украину в четверг, 30 мая, посетят министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан.

В четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Пристайко, в четверг Украину с совместным визитом посетят главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции. Также сообщается, что информацию о визите Мааса подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отметим, Германия и Франция являются сторонами нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а Маас и Ле Дриан принимают активное участие в его продвижении. На прошлой неделе лидеры Украины и Германии - Владимир Зеленский и Ангела Меркель - обсудили нормандский формат.

В апреле в МИД Украины считали, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет.

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"Встреча планировалась (Петром Порошенко, - ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече... Но опять же, очень много факторов нужно будет учесть", - сказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

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Все по теме:

Германия, Франция, МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан, МИД Германии, Гайко Маас.
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